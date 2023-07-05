Мир 05 июля 2023, 21:37 Президент Португалии упал в обморок во время мероприятия EFE: президент Португалии Марселу Ребелу Де Соуза попал в больницу после обморока РИА «Новости»

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Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарика. Его экстренно доставили в больницу, сообщило издание EFE.

По данным журналистов, глава государства почувствовал сильное недомогание после посещения факультета науки и технологии в Университете Нова Лисбоа.

У президента Португалии не первый раз наблюдаются проблемы со здоровьем. В 2018 году он упал в обморок во время визита в Брагу, врачи связали плохое самочувствие с падением артериального давления.

В 2017 и 2021 годах Марселу Ребелу де Соуза сделали несколько операций по удалению грыж, а в октябре 2019 года он перенес катетеризацию, в ходе которой у него выявили несколько крупных коронарных закупорок.

В 2020 году португальский лидер спас двух тонущих девушек. Это произошло во время его отдыха на пляже.