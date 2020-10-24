Президент Польши заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусной инфекцией. Об этом заявил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

«Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный», — написал Спихальский в своем аккаунте в Twitter.

Сейчас Анджей Дуда чувствует себя хорошо. Последний раз он покидал страну 11 октября — в эти дни прошла встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом сейчас находится министр иностранных дел Збигнев Рау. Ранее самоизолировался по той же причине премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Вице-премьер страны вообще уже четыре раза уходил на карантин из-за контактов с заболевшими COVID-19.

В Польше растет число инфицированных коронавирусом. 23 октября власти зафиксировали очередной суточный рекорд по количеству заболевших. За сутки было обнаружено 13 632 человека с коронавирусом.

Ранее в Польше прошли протесты в связи с запретом на аборты по медицинским показаниям. Полиция жестко разогнала активистов.