Мир 11 января 2024, 17:56 Президент Польши вновь решил помиловать экс-главу МВД Президент Польши Дуда начнет новый процесс помилования экс-главы МВД Каминьского Newspix/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Польши Анджей Дуда решил вновь запустить процедуру помилования бывшего министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского и его зама Мачея Вонсика. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я решил начать процесс помилования. <…> Я хочу, чтобы все прошло в соответствии со всеми нормами конституции», — сообщил Дуда на брифинге.

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Согласно процедуре, президент должен отправить соответствующее заявление генпрокурору страны. Он заявил, что уже попросил прокурора принять решение об освобождении Каминьского и Вонсика без промедления.

Обоих политиков задержали в президентском дворце 9 января. Им вменили превышение полномочий. После этого около 300 человек вышли на акцию протеста в Варшаве.

СМИ писали, что Каминьский объявил в СИЗО голодовку.

Восемь лет назад Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик получили за превышение полномочий реальные сроки, однако Анджей Дуда помиловал их. Его действия оспорили, поскольку приговор не успел вступить в силу, но делу не дали хода: у власти находились однопартийцы политиков. Недавно суд постановил, что они оба не могут быть депутатами и пять лет не имеют права занимать госдолжности.