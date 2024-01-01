01 января 2024, 02:03
Президент Польши в новогоднем обращении не упомянул Украину
Президент Польши Дуда в новогоднем поздравлении раскритиковал правительство
Президент Польши в новогоднем обращении к гражданам ни разу не упомянул Украину, но раскритиковал действия правительства. Выступление транслировали в соцсети Х.
Дуда в поздравлении лишь отметил необходимость укрепления армии, так как за восточной границей идет вооруженный конфликт, но без упоминаний Украины. При этом польский президент раскритиковал правительство за действия в отношении государственных СМИ.
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«Власти могут реформировать общественные СМИ, но это должно быть сделано в соответствии с законом. <…> Однако с моей стороны не будет согласия на нарушение конституции, а с такой ситуацией мы сейчас, к сожалению, имеем дело», — заявил Дуда.
В конце декабря стало известно, что в Польше ликвидируют государственные средства массовой информации. Такое решение приняли из-за отказа президента финансировать государственные СМИ.
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