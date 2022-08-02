Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung об испытанном им шоке после звонка экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину из-за газопровода «Северный поток — 2».

Речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, которое было опубликовано в июле 2021 года, пояснил Дуда. Из заявления следовало, что для реализации проекта нужно обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину после 2024 года.

«В 2021 году последовало соглашение между президентом Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия „Северному потоку — 2“, и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован», — отметил польский лидер. Это, по его словам, «надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе».

Отношения между Польшей и Германией, по мнению Дуды, находятся в самом худшем состоянии с 1990 года.

Польский лидер назвал своим главным упреком в сторону ФРГ «газовые проекты под названием „Северный поток“».

На прошлой неделе стало известно, что власти семи небольших немецких городов острова Рюген написали обращение к региональному и федеральному правительствам. Они призывают задействовать «Северный поток — 2» для обеспечения энергобезопасности.