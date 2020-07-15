Президент Польши прокомментировал звонок пранкеров

Президент Польши поделился впечатлениями на своей странице в Twitter. «Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь так хорошо не выговаривает слово „зубровка“, хотя голос был очень похож», — написал он.

Сейчас польские спецслужбы выясняют обстоятельства произошедшего. Например, где пранкеры взяли номер Дуды.