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    15 июля 2020, 17:25

    Президент Польши прокомментировал звонок пранкеров

    Дарья Морозова

    Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок российских пранкеров Вована и Лексуса, которые в разговоре представились генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщил RT.

    Президент Польши поделился впечатлениями на своей странице в Twitter. «Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь так хорошо не выговаривает слово „зубровка“, хотя голос был очень похож», — написал он.

    Сейчас польские спецслужбы выясняют обстоятельства произошедшего. Например, где пранкеры взяли номер Дуды.