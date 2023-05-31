Мир 31 мая 2023, 19:18 Президент Польши признал успехи Путина в СВО Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны Freepik

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Президент Польши Анджей Дуда признал, что российский лидер Владимир Путин не проиграл, даже когда Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу. Такое мнение он высказал в беседе с издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.

Польский лидер напомнил, что финны сомневались долгие годы, отказываться им от нейтралитета или нет.

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«Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — сказал Дуда, слова президента привела его пресс-служба.

Президент Польши признал, что Россия имеет преимущество над Украиной, хотя западные страны финансово и вооружением поддерживают киевские власти. По его словам, РФ мобилизует силы и военные ресурсы. Он также напомнил, что Россия обладает большим запасом ядерного оружия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным России государством. Он отметил, что руководство страны «находится буквально в истериках русофобии». Песков также указал, что руководители Польши открыто говорят о планах вмешиваться во внутренние дела Белоруссии — союзника и партнера РФ.