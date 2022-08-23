Президент Польши приехал в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев сегодня по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. Информация об этом появилась на сайте польского лидера.

«В ходе визита состоятся двусторонние переговоры президентов и делегаций, посвященные ситуации в Украине, поддержке Украины в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству. Президент Анджей Дуда также примет участие во втором саммите Крымской платформы, созванном президентом Украины», — сказано в сообщении.

Поясняется, что Крымская платформа — это форум с участием высших глав государств и международных организаций, направленный на «восстановление территориальной целостности Украины».

Визит Анджея Дуды проходит накануне Дня независимости Украины. Это уже пятая встреча двух президентов в этом году: предыдущие проходили 20–21 января в Польше и 23–24 февраля, 13 апреля и 21–22 мая в Киеве, уточнили на сайте.