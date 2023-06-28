Мир 28 июня 2023, 15:57 Президент Польши внезапно приехал на Украину Президент Польши Дуда приехал в Киев на встречу с Зеленским Соцсети

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Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев по случаю празднования Дня Конституции Украины. Об этом сообщила канцелярия польского лидера в Twitter.

Дуда планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намерен обсудить ситуацию в зоне боевых действий, а также обстановку на Запорожской атомной станции.

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«Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО», — указано с сообщении.

Ранее в среду, 28 июня, в Киев также с неанонсированным визитом приехал президент Литвы Гитанас Науседа. Литовский лидер планирует обсудить с Зеленским повестку предстоящего июльского саммита НАТО в Вильнюсе, членство Украины в Европейском Союзе, а также помощь со стороны Литвы.

В середине июня Украину посетил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Глава Южно-Африканской Республики обсудил с Владимиром Зеленским мирную инициативу африканских стран по урегулированию украинского конфликта. Затем он отправился в Санкт-Петербург на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.