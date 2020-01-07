Президент Польши отказался от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

Анджей Дуда заявил, что в изначальном приглашении на форум не предусматривалось его выступление. Однако это его не устроило и его канцелярия обратилась к израильской стороне с запросом, чтобы польский лидер смог воспользоваться шансом и высказаться о случившейся трагедии. Однако организаторы отказали.

При этом Дуда подчеркнул, что лидерам Германии, России и других стран предоставили шанс для выступления. «Не вижу причин, чтобы не мог бы выступить и президент Польши», — добавил он. «Это нарушает интересы Польши», — констатировал польский лидер, напомнив, что в Холокосте погибли три миллиона польских евреев.

«Как президент Польши я не буду принимать участие в мероприятии 23 января в Иерусалиме», — заявил польский глава государства.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоится 23 января в Иерусалиме, на него приглашены около 30 лидеров стран мира. Ожидается визит российского президента.