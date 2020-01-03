Президент Польши отказался ехать на форум памяти холокоста из-за Путина

«Сценарий, в котором президент Владимир Путин является основным спикером, главным гостем и ему фактически предоставляется возможность продолжать оскорбительные и лживые тезисы о Второй мировой войне в Яд Вашем, для нас неприемлем», — заявил польский министр Кшиштоф Шчерски.

Кроме того, в Польше обиделись на слова одного из организаторов форума, главу МИД Израиля Исраэля Каца, который заявил, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери». Как указало издание, Варшава сейчас рассматривает израильский форум как альтернативу празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мероприятия в Польше назначены на 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста. Они пройдут в городе Освенциме — там, где и был в годы войны комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти.

Перепалка между Москвой и Варшавай вспыхнула в декабре 2019 года. Тогда Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски сволочью и антисемитской свиньей: тот в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ заявил, что Путин неоднократно пытался оболгать Польшу.