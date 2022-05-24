Президент Польши обвинил Германию в срыве поставок танков

Германия не дает Польше танки, которые обещала вместо поставленных на Украину. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда, выступая на экономическом форуме в Давосе.

До этого сообщалось, что Польша поставила Украине сотни своих танков Т-72.

Дуда отметил, что Польша передала Украине большое количество своих танков. поскольку посчитала, что это «обязанность как соседа Украины, чтобы предоставить такую нужную срочную помощь». При этом польский лидер отметил, что такой шаг снизил оборонный потенциал и собственные запасы Польши.

«Мы рассчитываем на то, что получим поддержку со стороны НАТО, США, также и Германии», — привело РИА «Новости» слова Дуды.

На сегодня подавляющее большую часть танков на вооружении польской армии составляют немецкие машины «Леопард», отметил президент страны.

«Если бы нас поддержали наши союзники из Германии какой-то партией танков взамен тех, которые мы отдали Украине, мы были бы благодарны. Такое обещание было. А сейчас мы слышим, что Германия не хочет это обещание сдержать», — заявил Дуда. Он назвал это разочарованием.

Польские власти медленно втягивают Украину на свою орбиту для вовлечения войск НАТО в конфликт с РФ. Также они преследуют цель создать на территориях Литвы и Белоруссии крупной конфедерации, которая станет европейским лидером. Пока польские власти делают только первые шаги, о чем свидетельствует визит президента страны Анджея Дуды в Киев, считает политолог Сергей Марков.