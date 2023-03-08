Мир 08 марта 2023, 21:06 Президент Польши назвал «полезным» для Европы подрыв «Северных потоков» Президент Польши Дуда: уничтожение «Северных потоков» полезно для Европы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подрыв участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгоден и полезен для Европы, заявил президент Польши Анджей Дуда. В интервью телеканалу CNN он рассказал, что не знает, кто совершил теракт, поэтому ждет результаты расследования.

По словам польского лидера, сложно говорить о том, была ли это проукраинская диверсия.

Реклама

«Но я скажу, что если „Северный поток“ прекратит существование, и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно», — отметил президент Польши.

Реклама

Дуда добавил, что Россия якобы использовала газ в качестве инструмента для доминирования в Европе. Глава республики выразил надежду, что в будущем все узнают, кто понесет ответственность за уничтожение объектов инфраструктуры.

Ранее Белый дом отказался подтверждать информацию о том, что к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка. Там подчеркнули, что предположение не основано на данных разведки, сообщили «Известия».

Политолог Геннадий Подлесный заявил, что взрывы на газопроводах организовали США. Эксперт добавил, что теперь американские власти пытаются отвести от себя подозрения и переложить вину.