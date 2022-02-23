Президент Польши намекнул на возможность закрытия границ для России

Президент Польши Анджей Дуда намекнул о возможности заблокировать страну для россиян. Санкции в отношении России должны быть, «к сожалению, очень мощными», процитировало Дуду агентство «Прайм». Польский лидер выступил на совместной конференции в Киеве с коллегами из Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например, гражданам России», — отметил Анджей Дуда.

Он тут же смягчил свое заявление, добавив, что лично знает многих россиян и уверен, что «обычные жители большого российского государства хотят жить в спокойствии, не хотят сражаться, хотят строить свое будущее, рассматриваться в качестве хороших и честных людей, как просто граждане мира».

В ночь на 22 февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, Анджей Дуда опубликовал в своем Twitter пост о том, что Путин «подрывает европейский порядок», призвал к «решительной позиции со стороны НАТО, ЕС и стран нашего региона» и введению санкций.