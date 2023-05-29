Мир 29 мая 2023, 05:15 Президент Польши грубо ошибся при поздравлении Эрдогана Президент Польши Дуда хотел поздравить Эрдогана, но перепутал его с футбольным фанатом РИА «Новости»

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Президент Польши Анджей Дуда попал в просак, когда на своей странице в Twitter поздравлял с переизбранием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Вместо главы республики Дуда отметил в своем поздравлении аккаунт футбольного болельщика. На ситуацию обратило внимание РИА «Новости».

«Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. В этом году мы отмечаем 100-летие основания Турецкой Республики и 100-летие подписания Договора о дружбе между польской и турецкой республиками», — написал Дуда.

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Он также отметил готовность Польши сотрудничать в обеспечении «региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе».

Свое поздравление Дуда разместил на турецком языке, но ошибся в отметке аккаунта Эрдогана. Вместо профиля президента Турции он указал страницу болельщика стамбульского футбольного клуба «Бешикташ».

Через некоторое время это поздравление удалили со страницы Дуды. На его месте в аккаунте польского лидера появилось новое сообщение. В нем уже была поставлена корректная ссылка.

Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов. Он обошел своего конкурента — кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Лидеры других стран уже поздравили Эрдогана с победой. Свои поздравления выразил и президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден.

Как отметил российский лидер, итоги голосования являются «закономерным результатом самоотверженной работы Эрдогана на посту главы Турецкой Республики». Байден вместе с поздравлением Эрдогана также выразил надежду на сотрудничество США и Турции в рамках НАТО.