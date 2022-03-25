Президент Польши Дуда заявил, что нуждается во взаимодействии с США

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что нуждается во взаимодействии с Соединенными Штатами в военных и экономических сферах. Об этом сообщило РИА «Новости».

При этом политик подчеркнул, что это необходимо не только Варшаве, но и всей Европе. При этом регион должен принять еще большее участие в НАТО, передал RT.

«Польше и Европе нужно больше Америки как в военном, так и в экономическом измерениях. Об этом я буду говорить с президентом США», — отметил он.