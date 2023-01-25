Мир 25 января 2023, 02:50 Президент Перу призвала протестующих сесть за стол переговоров Глава Перу Болуарте призвала протестующих сторонников экс-президента Кастильо к перемирию РИА «Новости»

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Президент Перу Дина Болуарте обратилась к протестующим сторонникам арестованного экс-главы страны Педро Кастильо с призывом к мирным переговорам. Она попросила конгресс ускорить подготовку новых выборов. Речь Болуарте транслировали в соцсетях администрации президента.

«Я призываю свою любимую родину к перемирию и установлению переговорных столов. Лучше всего будет определять повестку для каждого региона и развивать наши народы. Я не устану призывать к диалогу и миру», — заявила Болуарте в ходе пресс-конференции.

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Президент обратилась к конгрессу с просьбой ускорить подготовку и проведение новых выборов, как того требуют протестующие. Правительство определяет повестку переговоров с каждым регионом отдельно, работы идут совместно с местными властями. Болуарте заявила, что из-за протестов страна понесла убытки в 1,3 миллиарда долларов.

Генеральная прокуратура Перу начала расследование в отношении Болуарте, премьер-министра Альберто Отаролы и некоторых других официальных лиц по делу о геноциде. Это связно с массовой гибелью людей во время протестов, которые начались в декабре 2022 года после отстранения от власти президента Педро Кастильо.