Президент Перу Мерино оставил свой пост на фоне массовых протестов
Как сообщил ТАСС, Перино объявил о своем уходе в эфире национального телевидения. Он заявил, что страна проходит через один из самых серьезных политических кризисов.
«Хочу довести до сведения всей страны, что подаю заявление об отставке с поста президента республики. Призываю к миру и единению всех перуанцев», — сказал Мерино.
Ранее он занимал пост председателя парламента, который объявил импичмент президенту Вискарру. Это решение поддержали 105 депутатов из 130.
После того, как Мерино принес присягу в качестве главы временного правительства в стране начались митинги. Протестующие вышли на улицы Лимы, где столкнулись с полицейскими.
Они начали забрасывать правоохранителей камнями. В ответ по ним выпустили снаряды со слезоточивым газом.
По данным издания TRT, ранения получили несколько десятков человек. Жители Перу протестовали из-за отставки президента Вискарры. По его инициативе в стране завели несколько уголовных дел против чиновников и депутатов Конгресса, который уже давно сотрясают коррупционные скандалы.
По решению депутатов, главе государства объявили импичмент и обвинили в ряде коррупционных преступлений.