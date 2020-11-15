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    15 ноября 2020, 21:08

    Президент Перу Мерино оставил свой пост на фоне массовых протестов

    Анатолий Минкин

    Перу осталась без президента. Новый глава государства Мануэль Перино продержался на этом посту 10 дней. Он сменил на этом посту отправленного в отставку Мартина Вискарру, обвиненного парламентом в коррупции.
    Президент Перу Мерино оставил свой пост на фоне массовых протестов

    Как сообщил ТАСС, Перино объявил о своем уходе в эфире национального телевидения. Он заявил, что страна проходит через один из самых серьезных политических кризисов.

    «Хочу довести до сведения всей страны, что подаю заявление об отставке с поста президента республики. Призываю к миру и единению всех перуанцев», — сказал Мерино.

    Ранее он занимал пост председателя парламента, который объявил импичмент президенту Вискарру. Это решение поддержали 105 депутатов из 130.

    После того, как Мерино принес присягу в качестве главы временного правительства в стране начались митинги. Протестующие вышли на улицы Лимы, где столкнулись с полицейскими.

    Они начали забрасывать правоохранителей камнями. В ответ по ним выпустили снаряды со слезоточивым газом.

    По данным издания TRT, ранения получили несколько десятков человек. Жители Перу протестовали из-за отставки президента Вискарры. По его инициативе в стране завели несколько уголовных дел против чиновников и депутатов Конгресса, который уже давно сотрясают коррупционные скандалы.

    По решению депутатов, главе государства объявили импичмент и обвинили в ряде коррупционных преступлений.