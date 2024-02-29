Мир 29 февраля 2024, 15:08 Президент Палестины прилетит в Москву Президент Палестины Махмуд Аббас после президентских выборов посетит Россию РИА «Новости»

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После завершения президентских выборов в России лидер Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву. Глава делегации движения ФАТХ на межпалестинских переговорах Аззам аль-Ахмед сообщил об этом РИА «Новости».

«Визит состоится после президентских выборов в России. Было приглашение посетить до, однако президент Аббас предложил президенту [Владимиру] Путину отложить визит до периода после завершения выборов», — сказал он.

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Визит Махмуда Аббаса мог состояться в ноябре 2023 года, администрация сообщала о подготовке. Поездку отложили из-за обострения конфликта с Израилем.

Россия важна для Палестины, заявил директор политического департамента Организации освобождения государства Анвар Абдулхади. Он назвал страну опорой и сторонницей в борьбе палестинского народа и выразил сожаление о том, что ее не призвали посредничать при разрешении палестино-израильского конфликта.