Мир 03 января 2024, 13:28 Президент одного из лучших вузов США ушел в отставку из-за обвинений конгрессменов Обвинения в антисемитизме вынудили президента Гарварда уйти в отставку Kevin Galvin / Global Look Press

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Президент Гарвардского университета Клодин Гэй приняла решение покинуть пост после обвинения со стороны конгрессменов в неспособности справиться со вспышками антисемитизма в академической среде. Об этом сообщил РБК.

Гэй направила послание гарвардскому сообществу, сообщив, что уйдет в отставку. Там же она указала, что такой шаг стал для нее невероятно трудным. Но после консультации с членами «Гарвардской корпорации» стало ясно, что это будет правильным, пояснила она.

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«Чтобы наше сообщество могло справиться с этим чрезвычайно сложным моментом, сосредоточив внимание на учреждении, а не на каком-либо отдельном человеке», — указала Гэй в своем письме.

Пост временного президента займет проректор Алан Гарбер.

О том, что в конгрессе США призвали отстранить от работы ректоров Гарвардского и Пенсильванского университетов (Penn) и Массачусетского технологического института (MIT) за неспособность бороться со вспышками антисемитизма в кампусах, стало известно в декабре минувшего года. Идею поддержали 74 конгрессмена, в основном от Республиканской партии.