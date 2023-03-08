Мир 08 марта 2023, 15:04 Президент ОАЭ выделил 4 млн долларов на помощь украинским детям Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с первой леди Украины Зеленской Unsplash

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Глава Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился в Абу-Даби с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом в среду сообщило местное информагентство WAM.

Также глава ОАЭ распорядился направить четыре миллиона долларов на помощь украинским детям.

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«Его Высочество шейх Мухаммед подтвердил приверженность ОАЭ оказанию постоянной гуманитарной помощи народу Украины», — сообщили журналисты.

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По их словам, эту сумму отдадут на реализацию одного из проектов благотворительного фонда Зеленской. Ее инициатива подразумевает создание системы детских домов семейного типа на Украине. Авторы материала сказали, что четырех миллионов долларов хватит на строительство 10 таких организаций. В каждом из них поселят около 100 человек.

Журналисты отметили, что глава ОАЭ также подчеркнул важность совместных международных усилий для восстановления и мира

Первая леди Украины поблагодарила эмиратского лидера за выделенную сумму и поддержку ее страны.