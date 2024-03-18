Мир 18 марта 2024, 16:11 Президент ОАЭ поздравил Путина с победой на выборах Президент ОАЭ и правитель Дубая поздравили Путина с переизбранием Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и вице-президент, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум поздравили Владимира Путина с переизбранием на пост президента. Об этом сообщило агентство WAM.

Политики направили главе российского государства телеграммы.

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«Его высочество шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента», — написали авторы материала.

Действующий президент России стал безоговорочным победителем на выборах нового лидера страны. Путин получил 87,28% голосов после обработки 100% протоколов. Явка избирателей на голосование стала рекордной.

Путина уже поздравили коллеги из Китая, Северной Кореи и других стран.

Евросоюз недоволен выборами президента в России. Голосование якобы прошло в ограниченной политической обстановке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию некоторых западных стран на победу Путина с метаниями тараканов.