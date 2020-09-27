Президент НКР объявил в Карабахе военное положение и мобилизацию

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что глава непризнанной республики ввел в регионе военное положение. Также Араик Арутюнян объявил сбор мужчин старше 18 лет.

«Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет», — об этом сообщил Ваграм Погосян на своей странице в Facebook.

Сегодня произошла эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном. Азербайджанские военные силы начали «контрнаступательную» операцию в районе Карабаха после столкновений с войсками Армении. Глава Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что военные силы страны сбили два вертолета, три беспилотника и подбили три танка. Представители Баку также сообщили об уничтожении 12 зенитных комплексов Армении.

Ранее военный эксперт Семен Багдасаров предположил, что Россию могут втянуть в карабахский конфликт, но только в том случае, если внешним границам СНГ будет что-то угрожать.