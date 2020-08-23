«Президент никуда не сбежал»: пресс-секретарь Лукашенко рассказала, как прошел его день

Она заявила, что ближе к вечеру, когда участники несанкционированного митинга собирались пойти на своеобразный штурм здания Лукашенко все также находился во дворце и работал.

«Можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении», — отметила пресс-секретарь.

По словам Эйсмонт, после неудавшегося штурма Лукашенко вызвал вертолет, чтобы облететь Минск и посмотреть на ситуацию в городе. В ходе полета он также контролировал обстановку.

Вернувшись во дворец Независимости он поблагодарил охранников кто защищал здание по периметру.

«Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил и их», — уточнила Эйсмонт. «Как и обещал президент, он никуда не бежал», — добавила она.

Ранее в СМИ появились кадры, как президент Белоруссии Александр Лукашенко летит в вертолете и просит пилота по внутренней связи подлететь ближе к проспекту. Видно, что людей на улицах Минска немного. После приземления Александр Лукашенко вышел из вертолета с автоматом в руках, с застегнутым бронежилетом.

В воскресенье, 23 августа в Минске сторонники оппозиции собрались на несанкционированную акцию протеста. Они пришли на площадь Независимости в Минске, после чего прошли маршем по улицам города. Не доходя до резиденции президента республики толпа разошлась.

Противостояние сторонников оппозиции с действующей властью начались в ночь после выборов президента Белоруссии. По данным ЦИК, уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По официальным данным, за первые дни задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, пострадали сотни человек, в частности свыше 120 правоохранителей. Накануне белорусский лидер потребовал от руководителей силовых структур навести в стране порядок к понедельнику, 24 августа.