Мир 15 февраля 2023, 14:38 Президент Нацобъединения строителей Глушков объяснил, почему так много разрушенных зданий после землетрясения в Турции

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Два мощных землетрясения в Турции, зафиксированные 6 февраля, могли разрушить меньше домов, если бы не нарушения, допущенные при их строительстве. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

По его словам, турецкие подрядчики без должного контроля государства нарушали градостроительные нормы.

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«Это приводит к тому, что подрядные организации, без какой-либо системы контроля, пытаются экономить, используют вторичные материалы, строительный мусор», — добавил Глушков.

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Ранее в Сети появились видео, на которых видно, что в бетонных обломках домов находились посторонние предметы.

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