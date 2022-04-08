Президент Национального союза экспортеров Семин заявил, что санкции против России навредят Германии

Президент Национального союза экспортеров Илья Семин заявил, что Германию ждут сложности из-за санкций против России. Об этом сообщило ИА Nation News.

Например, в ближайшее время в стране подорожают некоторые продукты. Это свидетельствует о скором наступлении кризиса, считает Семин.

«Надвигается большой продовольственный кризис, и островков стабильности будет очень мало. Но Россия будет одним из таких островов в этом надвигающемся кризисе», — уверен он.