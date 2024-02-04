Мир 04 февраля 2024, 08:58 Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице Президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался на 83-м году жизни РИА «Новости»

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Президент Намибии Хаге Гейнгоб, у которого диагностировали рак, скончался на 83-м году жизни в больнице. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщил исполняющий обязанности главы государства Нанголо Мбумба в соцсети X.

По его словам, президент ушел из жизни около полуночи. Хаге Гейнгоб находился в Lady Pohamba, где получал лечение от онкологического заболевания.

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Члены кабинета министров созовут экстренное совещание, чтобы принять необходимые меры в связи со смертью президента.

В январе стало известно, что у Гейнгоба во время медицинского осмотра обнаружили раковые клетки. Врачи назначили ему курс лечения. При этом президент не оставил своих обязанностей из-за болезни.

Намибия входит в число стран, которые поддерживают дружественные отношения с Россией. Ранее африканское государство отказалось осудить спецоперацию ВС России на Украине, несмотря на давление со стороны Запада.