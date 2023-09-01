Мир 01 сентября 2023, 14:12 Президент Нагорного Карабаха Арутюнян подал в отставку Лидер Нагорного Карабаха Арутюнян подал заявление об отставке в парламент РИА «Новости»

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Сменивший главу правительства Нагорного Карабаха президент непризнанной республики Араик Арутюнян подал в парламент заявление об отставке. Об этом сообщило агентство «Арменпресс».

«Президент Арцаха Араик Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке», — указали в сообщении.

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Накануне в своей социальной сети бывший лидер республики опубликовал письмо, в котором написал, что принял решение об уходе с поста несколько дней назад после внимательного изучения отношений с внутренними и внешними силами.

«Перемены должны начаться с меня», — написал Арутюнян.

Он добавил, что также отправил в отставку главу правительства Гургена Нерсисяна и назначил на этот пост Самвела Шахраманяна, который получил широкие полномочия.

Арутюнян возглавил Нагорный Карабах весной 2020 года после очередного прекращения боевых действий, когда Азербайджан вернул себе территории вокруг республики. Оппозиционные политики в Армении и Нагорном Карабахе возложили ответственность за неудачный исход на Арутюняна и потребовали его отставки.

Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается сложной. Военные Азербайджана продолжили блокаду Лачинского коридора, через который республика получает продукты и лекарства.

Россия неоднократно призывала власти Азербайджана разблокировать движение в полном объеме. В первой половине августа Армения обратилась в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совета Безопасности из-за риска гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.