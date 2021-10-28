Президент Монголии заявил, что посетит Москву с официальным визитом

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил о своем желании посетить Россию. Об этом политик рассказал в беседе с ТАСС.

Он отметил, что встреча может пройти уже в декабре этого года. При этом визит будет являться официальным.

«Очень рад, что наше интервью предшествует поездке и его посмотрят россияне», — отметил он.

Политик также подчеркнул, что до него президенты не избирались на шесть лет. Они возглавляли страну в течение четырех лет, передало РИА ФАН.

Ранее учения «Селенга-2021» начались в Монголии. На полигоне Дойтын Ам пройдут совместные тренировки российский и монгольских вооруженных сил.