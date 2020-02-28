Президент Монголии подарил Китаю 30 тысяч баранов

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в ходе встречи с с председателем КНР Си Цзиньпином преподнес Китаю необычный подарок. Он передал стране 30 тысяч баранов. Так глава государства поддержал страну в борьбе с коронавирусом.

Президент Монголии прибыл с КНР для переговоров с Си Цзиньпином. Он стал первым главой государства, который посетил страну после начала эпидемии коронавируса.

Переговоры двух лидеров прошли в Доме народных собраний в Пекине. После завершения встречи, Баттулга вручил Цзиньпину сертификат на 30 тысяч баранов. Такой дар глава Монголии преподнес Китаю, чтобы поддержать его в период борьбы с распространением новой инфекции.

Си Цзиньпин поблагодарил президента Монголии за поддержку и сочувствие КНР.

«Это наглядно показывает, что два соседа „словно находятся в одной лодке“, работают рука об руку и помогают друг другу», — процитировало агентство «Синьхуа" его слова.

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 продолжает расти во всем мире. Им уже заразились почти 83 тысячи человек, почти 3,5 тысячи случаев болезни подтвердили за пределами Китая.