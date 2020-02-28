Президент Монголии подарил Китаю 30 тысяч баранов
Президент Монголии прибыл с КНР для переговоров с Си Цзиньпином. Он стал первым главой государства, который посетил страну после начала эпидемии коронавируса.
Переговоры двух лидеров прошли в Доме народных собраний в Пекине. После завершения встречи, Баттулга вручил Цзиньпину сертификат на 30 тысяч баранов. Такой дар глава Монголии преподнес Китаю, чтобы поддержать его в период борьбы с распространением новой инфекции.
Си Цзиньпин поблагодарил президента Монголии за поддержку и сочувствие КНР.
«Это наглядно показывает, что два соседа „словно находятся в одной лодке“, работают рука об руку и помогают друг другу», — процитировало агентство «Синьхуа" его слова.
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 продолжает расти во всем мире. Им уже заразились почти 83 тысячи человек, почти 3,5 тысячи случаев болезни подтвердили за пределами Китая.