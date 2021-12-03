Президент Молдавии Санду заявила, что в стране будут бороться с «российской пропагандой»

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране существует проблема с иностранной пропагандой, в том числе, российской, которая несет «угрозу для республики». Об этом написала «Газета.ru».

Санду объявила, что в Молдавии появится новый совет по телевидению и радиовещанию (СТР) для борьбы с иностранной пропагандой.

«Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определенные законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот СТР будет объективным и эффективным», — сказала глава государства в эфире телеканала TVR Moldova.