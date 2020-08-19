Президент Молдавии приехал на отдых в Подмосковье

Президент Молдавии Игорь Додон приехал отдохнуть в один из подмосковных санаториев. Во время отпуска он гуляет по лесу, но продолжает решать вопросы с молдавскими коллегами.

«Сейчас я недалеко от Москвы, в нескольких десятках километров. По этому лесу ежедневно прохожу по 10-15 километров. Нахожусь я в санатории. Знаю, что многие меня искали на море, в горах. Нет, я здесь, в Российской Федерации», — рассказал Додон в Instagram.

Глава Молдавии добавил, что продолжает оставаться на связи с представителями правительства и парламента. Президент обсуждает с коллегами существующие проблемы, чтобы найти решение.

Ранее лидер Либеральной партии Молдовы Дорин Киртоакэ заявил в Facebook, что Додон 14 августа уехал отдыхать в турецкую Анталью.

«Додона нет в Москве. Он уехал в пятницу не в Москву, а в Турцию на море, тайно, стыдясь признать, куда он на самом деле едет, потратив астрономическую сумму более двух миллионов леев (около 8,8 миллиона рублей — прим. ред.)», — написал Киртоакэ.

После этих слов пресс-секретарь президента Кармена Стерпу опровергла информацию об отпуске в Турции. Она заверила, что Додон находится именно в России, а на политиков подадут в суд из-за недостоверных данных.