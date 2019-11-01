Президент Молдавии приедет в Москву в годовщину победы в ВОВ

«Окончательное решение есть. Мы обязательно поедем в Москву на 9 мая», — ответил Додон на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, молдавский президент, говоря об итогах встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, отметил пользу состоявшегося разговора.

«У нас получился очень хороший диалог, несмотря на то что в Братиславе в формате 5+2 не удалось подписать итоговый протокол» — отметил Додон, добавив, что стороны обсудили текущие вопросы, решение которых должно способствовать улучшению жизни людей по обе стороны Днестра. 10 октября было прервано очередное заседание по приднестровскому урегулированию. В нем приняли участие Молдавия и ПМР — стороны конфликта, Россия и Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, Соединенные Штаты и Евросоюз выступили в качестве наблюдателей.

Также молдавский президент рассказал о рабочем визите премьер-министра республики Майи Санду в Москву. Он запланирован на ноябрь.