Президент Молдавии попросила международной помощи в выводе войск РФ из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду попросила помощи международных партнеров в выводе Вооруженных сил Российской Федерации с территории Приднестровья. Об этом она заявила в беседе с румынским телеканалом Pro TV.

Глава государства призналась, что регулярно поднимает вопрос о размещении российских войск в Приднестровье на международных форумах. По ее словам, присутствие иностранных военных противоречит положениям Конституции.

«Продолжим выступать за вывод российских войск с территории РМ», — заявила Санду.

Рядом с украинской границей находится крупный склад с боеприпасами, его охраняет группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й армии СССР. Также на военных возложена миротворческая миссия.

В 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу говорил о возможном вывозе боеприпасов из Приднестровья, однако план пока не реализовали.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу обвинил Россию в недружественном отношении на фоне энергетического кризиса в стране.