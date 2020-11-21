Президент Молдавии назвал ошибкой заявления Санду о российских миротворцах

Действующий президент Молдавии возмутился высказываниям избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Игорь Додон назвал призыв ошибкой, потому что в стране проживает большое количество русскоговорящих людей.

«Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35–40% русскоязычного населения?» — возмутился Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Игорь Додон уверен, что антироссийская политика плохо скажется на человеке, который намерен ее проводить, и на всей стране в целом. Накануне Санду в интервью газете «Европейская правда» заявила, что решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Она также считает, что «однажды появится геополитическая возможность для воссоединения» страны.

Военный эксперт Виктор Баранец тоже пришел в недоумение от заявлений Санду и решил, что она погорячилась. По его словам, Россия не позволит такого обращения.