Президент Молдавии назвал ошибкой заявления Санду о российских миротворцах
«Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35–40% русскоязычного населения?» — возмутился Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
Игорь Додон уверен, что антироссийская политика плохо скажется на человеке, который намерен ее проводить, и на всей стране в целом. Накануне Санду в интервью газете «Европейская правда» заявила, что решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Она также считает, что «однажды появится геополитическая возможность для воссоединения» страны.
Военный эксперт Виктор Баранец тоже пришел в недоумение от заявлений Санду и решил, что она погорячилась. По его словам, Россия не позволит такого обращения.