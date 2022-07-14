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    14 июля 2022, 01:38

    Президент Молдавии анонсировала усиление армии из-за «российской угрозы»

    Президент Молдавии Майя Санду заявила о «российской угрозе»

    Юлия Шелковенко

    Молдавия нуждается в оружии из-за угрозы со стороны России, заявила президент страны Майя Санду в интервью телеканалу Moldova. Таким образом она ответила на критику со стороны оппозиции из-за планов по модернизации армии.

    Президент Молдавии анонсировала усиление армии из-за «российской угрозы»

    Евросоюз одобрил финансовую помощь Молдавии в размере 47 миллионов евро. Эти средства пойдут на оборону республики.

    «Оружие нам необходимо для защиты, наша система обороны в очень плохом состоянии», — рассказала Санду.

    При этом президент подчеркнула, что Молдавия не собирается ни на кого нападать. В МИД России напомнили о необходимости вести переговоры с Кишиневом по урегулированию кризиса в Приднестровье. Однако перевооружение Молдавии не создает благоприятной для этого обстановки, считают в ведомстве.

    Ранее Санду заявила, что молдавские власти готовы заплатить любую цену за право стать полноправным членом Евросоюза.