Президент Молдавии анонсировала усиление армии из-за «российской угрозы»

Молдавия нуждается в оружии из-за угрозы со стороны России, заявила президент страны Майя Санду в интервью телеканалу Moldova. Таким образом она ответила на критику со стороны оппозиции из-за планов по модернизации армии.

Евросоюз одобрил финансовую помощь Молдавии в размере 47 миллионов евро. Эти средства пойдут на оборону республики.

«Оружие нам необходимо для защиты, наша система обороны в очень плохом состоянии», — рассказала Санду.

При этом президент подчеркнула, что Молдавия не собирается ни на кого нападать. В МИД России напомнили о необходимости вести переговоры с Кишиневом по урегулированию кризиса в Приднестровье. Однако перевооружение Молдавии не создает благоприятной для этого обстановки, считают в ведомстве.

Ранее Санду заявила, что молдавские власти готовы заплатить любую цену за право стать полноправным членом Евросоюза.