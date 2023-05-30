Мир 30 мая 2023, 18:34 Президент Мигель Диас-Канель заявил, что у Кубы и России прекрасные отношения

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель рассказал, что считает российского лидера Владимира Путина своим хорошим другом, а у стран — прекрасные отношения. Об этом сообщил RT.

Он подчеркнул, что Куба и Россия сходятся во мнениях по многим вопросам международной повестки. И многократно демонстрировали это. Страны взаимодействуют друг с другом во множестве сфер.

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«Прекрасные отношения, которые основываются на исторически дружественных и братских связях, установленных еще во времена Советского Союза и ознаменовавших многие этапы в отношениях между нашими странами и народами», — сказал Мигель Диас-Канель.

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