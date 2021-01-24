Президент Мексики обсудит с Путиным поставки вакцины «Спутник V»
«Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведет телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным завтра в 8:00. В ходе разговора они обсудят развитие двусторонних отношений и поставки российских вакцин в Мексику», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник состоится телефонный разговор Владимира Путина и президента Мексики. «Это действительно так. Разговор готовится», — привело цитату представителя Кремля РИА «Новости».
По данным Минздрава Мексики, за сутки коронавирусом заразились 20 057 жителей. Общее число зараженных составило 1 752 347 человек. Количество летальных исходов за сутки составило 1470 случаев. Перенесли коронавирусную инфекцию 1 306 138 жителей Мексики.