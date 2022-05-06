Президент Мексики заявил, что США финансируют конфликт на Украине, но игнорируют соседей

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор счел необъяснимым то, что США за четыре года переговоров не выделили «абсолютно ничего» для развития стран Центральной Америки, но утвердили более 30 миллиардов долларов на поддержку конфликта на Украине. Заявление Обрадора прозвучало на пресс-конференции в Гватемале, куда он нанес визит в рамках заграничного турне.

«Мы потратили четыре года с тех пор, как здесь был президент Дональд Трамп, предлагая поддержать (проекты регионального развития — прим. ред.) четырьмя миллиардами долларов, — и по сей день ничего, абсолютно ничего», — процитировало мексиканского президента РИА «Новости».

Он удивился тому, что одобрение этих четырех миллиардов на благосостояние стран Центральной Америки «так затянулось, что даже президент Байден и вице-президент Камала Харрис лоббировали это».

По мнению Лопеса Обрадора, весь американский континент должен идти к торговой и экономической интеграции, невзирая на идеологические противоречия.