Президент Мексики заявил, что готов на себе испытать российскую вакцину от коронавируса
«Если мы увидим, что есть результаты, что она (российская вакцина — прим. ред.) эффективна, мы установим контакт [с властями России]. И если к ней будет доступ, вперед!» — заявил Обрадор во время пресс-конференции. Трансляцию вел сайт мексиканского правительства.
Он добавил, что он готов первым согласиться на укол, но сначала нужно получить гарантию, что препарат эффективен и доступен всем.
11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от 2019-nCoV. Ее создали создали в институте имени Гамалеи за несколько месяцев. Препарат прошел все необходимые испытания.
Мексиканские врачи за все время пандемии выявили более 522 тысяч случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в Мексике умерли почти 57 тысяч человек.