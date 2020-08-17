Президент Мексики заявил, что готов на себе испытать российскую вакцину от коронавируса

Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор готов на себе испытать российскую вакцину от коронавируса. Он сделает прививку, если будет доказана эффективность препарата.

«Если мы увидим, что есть результаты, что она (российская вакцина — прим. ред.) эффективна, мы установим контакт [с властями России]. И если к ней будет доступ, вперед!» — заявил Обрадор во время пресс-конференции. Трансляцию вел сайт мексиканского правительства.

Он добавил, что он готов первым согласиться на укол, но сначала нужно получить гарантию, что препарат эффективен и доступен всем.

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от 2019-nCoV. Ее создали создали в институте имени Гамалеи за несколько месяцев. Препарат прошел все необходимые испытания.

Мексиканские врачи за все время пандемии выявили более 522 тысяч случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в Мексике умерли почти 57 тысяч человек.