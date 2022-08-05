Президент Мексики призвал устроить глобальное перемирие на 5 лет

Всем странам следует на пять лет объявить всеобщее перемирие, чтобы остановить кризис. Инициатором должна стать ООН, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Его выступление процитировало издание Excelsior.

«Мы должны взять на себя обязательство не способствовать конфронтации, в том числе вооруженным и торговым войнам. Это может сделать ООН. Как только конфронтация прекратится, особенно конфликта России и Украины, нужно сделать обзор», — сказал он.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор объяснил, что кризисы повлияли на все народы. Сначала произошла пандемия, затем конфликт России и Украины, теперь напряженность на Тайване. Это привело к замедлению роста экономики, как следствие — бедности и глобальной инфляции.

Он предложил во время пятилетнего перерыва создавать рабочие места, повышать производительность труда, помогать бедным и налаживать сотрудничество между странами. По его мнению, это поможет справиться с политическим и экономическим кризисом в мире.