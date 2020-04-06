    06 апреля 2020, 20:35

    Президент Мексики призвал Россию и Саудовскую Аравию найти компромисс по нефтяным вопросам

    Артур Блянихов

    Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил свое посредничество в прекращении спора между Москвой и Эр-Риядом по вопросам нефтедобычи. Об этом сообщил портал News.ru.

    По данным издания, на девятое апреля перенесено совещание стран ОПЕК+. Мировая экономика, пошатнувшаяся из-за пандемии коронавируса, может немного стабилизироваться, если России и Саудовской Аравии удастся договориться о сокращении добычи нефти.

    «Как Россия и Саудовская Аравия могут не прийти к соглашению, чтобы остановить падение цен на нефть, лишь усугубляющее кризис? Где ответственность перед человечеством? Где всеобщее братство?» — задался вопросом политик.