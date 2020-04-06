Президент Мексики призвал Россию и Саудовскую Аравию найти компромисс по нефтяным вопросам

По данным издания, на девятое апреля перенесено совещание стран ОПЕК+. Мировая экономика, пошатнувшаяся из-за пандемии коронавируса, может немного стабилизироваться, если России и Саудовской Аравии удастся договориться о сокращении добычи нефти.

«Как Россия и Саудовская Аравия могут не прийти к соглашению, чтобы остановить падение цен на нефть, лишь усугубляющее кризис? Где ответственность перед человечеством? Где всеобщее братство?» — задался вопросом политик.