Президент Мексики призвал Россию и Саудовскую Аравию найти компромисс по нефтяным вопросам
Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил свое посредничество в прекращении спора между Москвой и Эр-Риядом по вопросам нефтедобычи. Об этом сообщил портал News.ru.
По данным издания, на девятое апреля перенесено совещание стран ОПЕК+. Мировая экономика, пошатнувшаяся из-за пандемии коронавируса, может немного стабилизироваться, если России и Саудовской Аравии удастся договориться о сокращении добычи нефти.
«Как Россия и Саудовская Аравия могут не прийти к соглашению, чтобы остановить падение цен на нефть, лишь усугубляющее кризис? Где ответственность перед человечеством? Где всеобщее братство?» — задался вопросом политик.