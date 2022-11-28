Мир 28 ноября 2022, 01:25 Президент Мексики присоединился к маршу своих сторонников в Мехико Президент Мексики Лопес Обрадор присоединился к маршу своих сторонников в Мехико Википедия

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор возглавил марш своих сторонников в Мехико. Он присоединился к шествию в столице впервые за четыре года управления страной. Об этом сообщило издание Expansion Politica.

Жители Мехико вышли на улицы города по случаю четвертой годовщины вступления Лопеса Обрадора в должность лидера страны. Собравшиеся скандировали «Это честь — маршировать с Обрадором». Вместе с ними на демонстрации присутствовали министры, мэры и губернаторы.

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«Нас сотни тысяч, тех, кто счастлив идти вместе вместе с президентом Мексики Лопесом Обрадором» — написала в Twitter мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

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Ранее лидер страны отмечал, что марш от монумента Независимости к Национальному дворцу может стать последним в его политической карьере. После акции он планирует выступить с ежегодным обращением к жителям своей страны.

Президента Мексики выбирают на шесть лет. После завершения этого срока лидер страны уже не может участвовать в борьбе за кресло главы государства. Инаугурация Лопеса Обрадора состоялась зимой 2018 года.