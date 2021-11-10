Президент Мексики предложил ООН создать фонд для борьбы с бедностью

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял участием в Совете Безопасности ООН. Он предложил создать План всемирного братства и благосостояния для борьбы с бедностью. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на El Pais.

Суть фонда в том, тысяча самых богатых людей и корпораций мира пожертвуют 4% своих денег. Также страны G20 выделят 0,2% своего ВВП.

Деньги пойдут на помощь 750 миллионам человек, которые получают меньше двух долларов в день. Средства направят на пенсии, стипендии, экономическую поддержку и лекарства.