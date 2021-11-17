Президент Мексики осудил блокаду Кубы США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике политику США в отношении Кубы и длящуюся 60 лет экономическую блокаду. Об этом сообщило РИА ФАН.

Обрадор назвал политику США в отношении Кубы «отсталой».

«Я против блокады, я считаю ее бесчеловечной. Никто не имеет права изолировать и душить народ. Я думаю, что Куба не должна быть изолирована с политической точки зрения. Вы не должны душить кубинцев за то, что они решили остаться на Кубе», — заявил глава государства.

Санкции США против Кубы действуют с октября 1960 года. Экономическая блокада приводит к дефициту товаров первой необходимости на Кубе, отметила «Политика сегодня».