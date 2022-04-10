Президент Мексики Обрадор призвал к поиску мирного решения конфликта на Украине

Правительство Мексики призвало к мирному решению конфликта на Украине, для этого еще есть время, считает глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Его видеообращение опубликовали в Twitter, слова президента процитировал ТАСС.

«Еще есть время для того, чтобы призвать к миру, прийти к мирным соглашениям. Мы должны добиться мира, чтобы ни народ Украины, ни народ России, ни какой бы то ни было другой народ в мире не продолжал страдать от этой неразумности», — заявил Лопес Обрадор.

Президент Мексики подчеркнул, что «его страна не приемлет присутствия российских войск на Украине». Глава латиноамериканского государства заявил, что Мексика будет оказывать гуманитарную помощь пострадавшим в конфликте, при этом он не уточнил размеры и сроки.

В начале спецоперации глава МИД Мексики Марсело Эбрард потребовал от России прекратить огонь и покинуть территорию Украины. Однако позднее президент страны заявил, что Мексика не будет вводить санкции против РФ и участвовать в конфликте даже в качестве посредника.