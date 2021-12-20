Президент Мавритании прибудет в Алжир

Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани посетит Алжир с официальным визитом. Поездка состоится на следующей неделе. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на арабское издание Al-Quds Al-Arabi.

Рабочая поездка будет длиться на протяжении двух дней. Политики планируют обсудить ухудшение ситуации в Тунисе и в Ливии, а также проблемы диалога между Марокко и Алжиром.

«Предстоящая встреча между президентами станет успешной, откроет перспективы как для двух стран, так и всего региона, поэтому необходима тщательная подготовка», — заявил министр иностранных дел АНДР Рамтан Ламамра.