Мир 27 марта 2024, 13:12 Президент Мали в разговоре с Путиным осудил теракт в Crocus City Hall Путин провел телефонные переговоры с президентом Мали Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с главой переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Гойта осудил теракт в Crocus City Hall и выразил глубокие соболезнования россиянам, указали в сообщении. Он также выразил признательность России за безвозмездные поставки пшеницы, удобрений и топлива.

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В ходе разговора стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных сферах, включая энергетику, сельское хозяйство, горнодобывающий сектор. Путин и Гойта обменялись мнениями об обстановке в Сахаро-Сахельском регионе.

Россия и Мали усилят практическое взаимодействие по борьбе с терроризмом, подытожили в пресс-службе.

Ранее в Госдуме наградили подростков, которые помогали выводить людей из здания Crocus City Hall во время теракта.