Мир 29 июля 2023, 20:52 Президент Мали Ассими Гоита поблагодарил Путина за помощь стране Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил Путина за помощь стране kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом переходного периода республики Мали Ассими Гоита в Петербурге. Лидер африканской страны поблагодарил Путина за помощь и подчеркнул, что высоко ценит доверительные отношения между государствами. Видеофрагмент выступления Гоита опубликовал Telegram-канал RT.

«Помощь, которую ваша страна оказывает нашей, указывает на дружбу между нашими странами и на братские отношения между нашими народами. Это также указывает на ваши личные действия ради мира и стабильности в нашей стране», — заявил президент Мали.

Ранее Россия пообещала выделить два миллиона долларов через структуры ООН на закупку для Мали новой партии продовольствия. Путин отметил, что страна по мере необходимости старается поддерживать своих партнеров.

Российский президент также пообещал, что страна и впредь будет бесплатно поставлять сельскохозяйственную продукцию в нуждающиеся страны Африки.

Накануне, 28 июля, Путин и лидеры африканских стран согласовали итоговую декларацию саммита «Россия — Африка». Она содержит 74 пункта, в них внесена информация о сотрудничестве в сфере безопасности, науки, культуры, охраны окружающей среды и спорта. В документе прописаны планы до 2026 года.