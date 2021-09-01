Президент Лукашенко анонсировал поставки российского оружия в Белоруссию

В ближайшее время Россия поставит в Белоруссию десятки военных самолетов, вертолетов и средств ПВО. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на президента республики Александра Лукашенко.

«В ближайшее время, я подписал позавчера распоряжение, из Российской Федерации поставят нам, не буду говорить, какие деньги и что, десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», — заявил Лукашенко на встрече с журналистами.

Президент Белоруссии добавил, что речь идет о самом современном вооружении. По его словам, если белорусские военные на учениях «Запад-2021» сочтут, что им нужно еще оружие, то государство докупит его у России.

На прошлой неделе Лукашенко обвинил Польшу в разжигании пограничного конфликта. По его словам, поляки стрельбой поверх голов отогнали мигрантов из Афганистана на территорию республики. Глава Белорусского государства добавил, что около 50 человек остались на улице без воды и еды.